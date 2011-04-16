Фінансова G20 хоче контролювати коливання сировинних цін

Міністри фінансів і керівники Центробанків країн "Великої двадцятки" звернулися до Міжнародної організації комісій з цінних паперів (МОКЦБ) з проханням подати до вересня рекомендації про методи нагляду і контролю за ринком товарних деривативів, з тим "щоб розв`язати проблему порушень і маніпуляцій на ринку...", - наводить текст комюніке, прийнятого у п`ятницю за підсумками зустрічі G20 у Вашингтоні, РІА "Новости".

Також "фінансова двадцятка" зазначила, що взяла до уваги рекомендації різних міжнародних організацій у сфері забезпечення контролю за коливаннями цін на сировинні товари.

"Ми також вітали роботу міжнародних організацій за рішенням проблеми надмірної мінливості цін на продовольство і сільськогосподарську продукцію... Ми з нетерпінням чекаємо підсумкових рекомендацій, зокрема у сфері управління ризиками і обмеження коливань цін", - йдеться в документі.