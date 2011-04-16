У центрі Москви - мітинг опозиції з вимогою провести чесні вибори

У центрі Москви на Болотяній площі кілька тисяч осіб вийшли на мітинг опозиції з вимогою провести чесні вибори.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, мітинг санкціоновано російською владою і проводиться опозиційною Партією народної свободи «За Росію без свавілля і корупції».

Місце проведення акції огороджено подвійним металевим парканом, вхід на акцію можливий тільки після огляду міліцією.

Деякі учасники мітингу тримають плакати: «За Росію без Путіна», «Свободу Ходорковському, Лебедєву, усім політв`язнем», «Якщо ми їх не вибирали, чому ми їх утримуємо?», «Вимагаємо чесних і вільних виборів», «Ми обираємо свободу».

На місці проведення мітингу проводиться прийом у Партію народної свободи.

Лідерами цієї партії є російські опозиціонери Борис НЄМЦОВ, Володимир РИЖКОВ, Володимир МІЛОВ і Михайло КАСЬЯНОВ.