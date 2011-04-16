Через Януковича журналістів більше 40 хвилин протримали на дорозі
16:57, 16 квітня 2011Політика
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Не лізь попереду кортежу...
У Донецькій області автобус, в якому їхали більше 40 журналістів з Єнакієвого в Донецьк, через проїзд кортежу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА був зупинений більш ніж на 40 хвилин.
Як передає кореспондент УНІАН, на дорозі біля селища Корсунь за 1 км до міжміської траси працівники ДАІ зупинили автобус, пояснивши свої дії необхідністю пропустити кортеж Президента. Автобус з журналістами і ще близько 20 автомобілів і пасажирських автобусів простояли в очікуванні дозволу проїхати далі більше 40 хвилин.
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