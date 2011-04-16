Кузьмін пояснив, чому ГПУ сумнівається в експертизах крові Ющенка

Перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН не виключає можливості стороннього втручання в процес забору і транспортування аналізів колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА і сподівається, що той надасть слідству пробірку зі своєю кров`ю і допоможе встановити істину в справі.

Про це він сказав в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

За словами Р.КУЗЬМІНА, «не можна заперечувати той факт, що з організмом ЮЩЕНКА щось відбулося». «Але що з ним відбулося – знає тільки він», - підкреслив перший заступник генпрокурора.

Також Р.КУЗЬМІН висловив здивування з приводу того, що В.ЮЩЕНКО не підписав протокол допиту, який провели два місяці тому.

«Жоден експерт, який дав висновок і направив сюди свої довідки, не відбирав кров і зразки біологічних об`єктів у ЮЩЕНКА. Ці експерти одержали готові зразки або поштою, або кур’єром, або матеріали привезли туди працівники спецслужб, зокрема працівники охорони, і говорити про збереження зразків неможливо, і можливість несанкціонованого втручання в процес перевезення, зокрема підміни, ми заперечувати не можемо», - заявив Р.КУЗЬМІН.

Він знову закликав В.ЮЩЕНКА прийти і повернути пробірку, «яку він зберігає більше 5 років, і ми найближчим часом дізнаємося, що ж відбулося з ЮЩЕНКОМ».

На запитання, як довго ГПУ чекатиме виконання цих дій, Р.КУЗЬМІН відповів: «Я пояснив, чому нас не влаштовують ці експертизи. Можливо, завтра ЮЩЕНКО прийде і все зробить».