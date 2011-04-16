Яценюк знає, як заманити в Україну інвесторів

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що інвестиції почнуть приходити в Україну, коли влада змінить податкову політику, почне боротьбу з корупцією, просунеться в погашенні зовнішнього державного боргу і в напрямку повноцінної зони вільної торгівлі з Євросоюзом і Росією. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Фронту Змін», відповідаючи на запитання про інвестиційну перспективу Дніпропетровської області, А. ЯЦЕНЮК сказав, що вважає цей регіон одним із найпривабливіших у країні, проте зауважив, що це безпосередньо залежить від інвестиційної привабливості країни загалом. «Якщо країна перебуває на межі дефолту, то важко в Дніпропетровськ залучити будь-які інвестиції. Якщо в країні загальний розмір сукупного боргу, державного і корпоративного, перевищує 117 млрд. доларів, навряд чи хтось зважиться інвестувати в країну», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що зменшення обсягу інвестицій минулого року триватиме і в поточному році, бо спостерігається тенденцію падіння України в усіх міжнародних рейтингах, накопичення зовнішнього боргу. За його словами, для зміни ситуації і припливу інвестицій влада має зробити кілька кроків, зокрема, “змінити Податковий кодекс, оголосити і виграти реальну війну з корупцією, надати реальний план погашення заборгованості в розмірі понад 50 млрд. доларів зовнішнім кредиторам, чітко задекларувати, якою буде аграрна політика в країні й хто за неї відповідає».

За його словами, також влада в Україні має « чітко сказати, що ми йдемо виключно в Зону вільної торгівлі з ЄС, починаємо переговори про реальну зону вільної торгівлі з Росією і не вступаємо до Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану».