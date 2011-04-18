Lamborghini загиблого нардепа рухався зі швидкістю 200 км/год?

Автомобіль загиблого в Києві в дорожньо-транспортній пригоді народного депутата Миколи Лісіна рухався зі швидкістю близько 200 км/год.

Про це говорять свідки ДТП, пише газета «Сегодня».

«Це сталося близько другої години ночі, точніше в 1.50, – розповів газеті працівник заправки, де сталася аварія. – Він їхав із Столичного шосе. Швидкість, звичайно, була пристойною, близько 200 км/год, я так думаю. Я бачив, як машину несе на заправку, там автомобіль зніс два ліхтарні стовпи. Один з них відкинуло метрів на 50. Другий проткнув машину між водійським і пасажирським сидіннями. Я підбіг до авто, почав витягати чоловіка з салону. Як виявилось, жити йому залишалося лічені секунди, він навіть не встиг нічого сказати, хоча щось намагався вимовити... Вже потім, коли приїхала міліція, «швидка», ми дізналися, що це народний депутат».

За словами співрозмовника газети, в цей час машин на трасі практично не було: «Запаху алкоголю від нього теж я не чув...».

В адміністрації заправки кажуть, що аварія могла статися через те, що «Ламборджині» М.Лісіна підрізало інше авто або, можливо, депутат з якимось водієм влаштували гонки.

Як повідомляв УНІАН, депутат М.Лісін (1964 року народження) загинув у Києві вночі 16 квітня. За даними міліції, він, рухаючись на автомобілі "Lamborghini gallardo", з невідомих причин скоїв наїзд на бордюрний камінь, після чого автомобіль, втративши керованість, виїхав на зелену зону, де наїхав на рекламну конструкцію АЗС. Від одержаних травм Н.Лісін помер на місці пригоди.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом загибелі М.Лісіна в ДТП. Справа порушена згідно з ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керували транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження).