Олійник: у I кварталі припинили роботу майже 57 тис. приватних підприємців

За даними Державної податкової адміністрації України, за перші три місяці 2011 року 56 тис. 613 фізичних осіб - підприємців припинили свою роботу, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це повідомляється в статистичній довідці, наданій Державною податковою адміністрацією України у відповідь на депутатське звернення народного депутата України Святослава ОЛІЙНИКА.

Як повідомив УНІАН сам депутат, згідно з документом, у 2011 році кількість створених фізичних осіб-підприємців, приватних підприємств і товариств з обмеженою відповідальністю значно зменшилася, порівняно з 2010 роком, а припинених суб`єктів господарювання - значно збільшилася.

За даними ДПАУ, у січні-березні 2011 року, після прийняття Податкового кодексу, кількість фізичних осіб - підприємців в Україні скоротилась на 30%, порівняно з січнем-березнем 2010 р. Водночас, закрити свій бізнес вирішили на 36% більше фізичних осіб, ніж в аналогічному періоді 2010 року.

На думку С.ОЛІЙНИКА, тенденція до значного зменшення кількості приватних підприємців надалі тільки зростатиме.

«Руйнівним наслідком так званої «податкової реформи» є значне зменшення підприємницької активності. Це вже зараз знайшло відображення у кількості приватних підприємців, які припинили свою роботу, і, на жаль, це стійка тенденція» - заявив депутат.

С.ОЛІЙНИК підкреслив, що якщо умов для малого та середнього бізнесу в Україні не буде, то наші підприємці поїдуть з країни і формуватимуть податкову основу і валовий продукт інших країн.

«Одночасно з масовим закриттям ПП спостерігається процес переміщення українських підприємців в інші країни. Сьогодні український капітал дуже активно інвестується в Бразилію, Африку, Грузію. Цілком очевидно, що ми втрачаємо найважливіше - інтелектуальний потенціал України», - наголосив С.ОЛІЙНИК.

Як йдеться в статдовідці, наданій ДПАУ С.ОЛІЙНИКУ, у січні-березні 2011 року припинили свою діяльність 56 тис. 613 фізичних осіб – підприємців, 1238 приватних підприємств, 1772 товариств з обмеженою відповідальністю. За цей же період було зареєстровано 44 тис. 009 нових фізичних осіб – підприємців, 311 ПП, а також 1906 товариств з обмеженою відповідальністю.

У січні-березні 2010 року припинили свою діяльність 35 тис. 915 фізичних осіб – підприємців, 1560 приватних підприємств, 2193 товариств з обмеженою відповідальністю. А зареєстровано було за цей же період минулого року 62 тис. 613 нових фізичних осіб – підприємців, 437 ПП, 1906 1618 товариств з обмеженою відповідальністю.

Як повідомляв УНІАН, в Україні пройшли десятки акцій протесту проти ухвалення Податкового кодексу. Протестуючі, зокрема, стверджували, що новий кодекс не дає розвиватися малому бізнесу, і велика кількість фізичних осіб-підприємців буде змушена закрити свою справу.

У березні відбувся АвтоМайдан - Всеукраїнський автомобільний марш протесту підприємців, який стартував 21 березня одночасно із Заходу і Сходу України і завершився 25 березня в Києві. Учасники автопробігу вимагали припинити економічні репресії і соціальні експерименти під виглядом реформ, створити умови для розвитку підприємництва та економіки України.

Крім того, обурення підприємців викликала ініціатива віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА про введення в Україні індикативних заробітних плат (сума мінімальної зарплати, помножена на конкретний коефіцієнт для кожної посади).