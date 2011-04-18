Адвокат Комарницького бачить цікаве весілля і просить допитати Портнова

У кримінальній справі за обвинуваченням у скоєнні розбійного нападу депутатів Київради Дениса КОМАРНИЦЬКОГО і В’ячеслава СУПРУНЕНКА має бути допитаний як свідок радник Президента України Андрій ПОРТНОВ, оскільки на нього вказує потерпілий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві заявив адвокат Д.КОМАРНИЦЬКОГО Андрій ФЕДУР.

«КОМАРНИЦЬКИЙ і СУПРУНЕНКО ні на кого не нападали. Цей факт встановлений і доведений, тому що справа була закрита тодішній генеральним прокурором МЕДВЕДЬКОМ, і ніхто, наскільки я розумію, постанову про закриття не скасовував. Тому я буду порушувати перед слідчим і прокурором питання допитати ПОРТНОГО за моєю участю», - сказав А.ФЕДУР.

При цьому він зауважив, що, як виявилось, потерпілий, А.ПОРТНОВ і суддя, яка виносила постанову про взяття під варту Д.КОМАРНИЦЬКОГО, раніше знали один одного. «Таке весілля цікаве виявляється: потерпілий, ПОРТНОВ і суддя - одна родина», - сказав адвокат, зауваживши, що вже завтра направить слідчому відповідне клопотання з цього приводу.