Тимошенко заборонила своїм нардепам спільну творчість з регіоналами
Щоб не покращували репутацію Януковичу
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заборонила депутатам спільно вносити законопроекти з представниками влади.
Про це написав у своєму Twitter депутат від БЮТ Андрій Шевченко.
"На Раді опозиції Юля оголосила, що ми надалі не реєструємо закони спільно з депутатами від правлячої більшості", - зазначив Шевченко.
Джерела розповіли "Українській правді", як Тимошенко пояснила, чому слід відмовитися від спільної реєстрації законопроектів із провладними депутатами.
"Юля сказала, що є цілий план корекції іміджу Януковича - ухвалювати правильні законопроекти спільно з опозицією, щоб сподобатися Заходу", - зазначив співрозмовник.
За його словами, Тимошенко сказала, що Янукович використав ухвалення закону "Про доступ до публічної інформації", який був розроблений спільно з опозицією, для покращення своєї репутації.
Джерела розповіли, що під час наради не всі присутні погодилися з тим, що слід відмовитися від ухвалення законопроектів спільно з владою, але Тимошенко була категоричною.