Тимошенко заборонила своїм нардепам спільну творчість з регіоналами

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заборонила депутатам спільно вносити законопроекти з представниками влади.

Про це написав у своєму Twitter депутат від БЮТ Андрій Шевченко.

"На Раді опозиції Юля оголосила, що ми надалі не реєструємо закони спільно з депутатами від правлячої більшості", - зазначив Шевченко.

Джерела розповіли "Українській правді", як Тимошенко пояснила, чому слід відмовитися від спільної реєстрації законопроектів із провладними депутатами.

"Юля сказала, що є цілий план корекції іміджу Януковича - ухвалювати правильні законопроекти спільно з опозицією, щоб сподобатися Заходу", - зазначив співрозмовник.

За його словами, Тимошенко сказала, що Янукович використав ухвалення закону "Про доступ до публічної інформації", який був розроблений спільно з опозицією, для покращення своєї репутації.

Джерела розповіли, що під час наради не всі присутні погодилися з тим, що слід відмовитися від ухвалення законопроектів спільно з владою, але Тимошенко була категоричною.