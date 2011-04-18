Скандал навколо «яєчної бійки» - версія регіонала

У магазині в Кременському районі Луганської області сталася бійка за участю депутата Луганської обласної ради Миколи КУЦЕНКА.

Про це сайту «Східний варіант» повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

За його даними, М.КУЦЕНКО вимагав у магазині сертифікат, що підтверджує якість яєць. З`ясувавши, що документи йому надати не можуть, він влаштував скандал, кидав яйця у відвідувачів магазину, розбив об голову продавщиці лоток.

Як зазначено на сайті, в момент скоєння цих дій депутат був п`яний - у крові зафіксована концентрація алкоголю 1,9 проміле (ступінь сп`яніння вище 2 вважається важким). У ході конфлікту один із відвідувачів магазину вдарив депутата по обличчю.

Водночас сам М.КУЦЕНКО заперечує свою причетність до «бешкету» в місцевому магазині.

«Я нікого не бив. На мене напали. У мене струс мозку. Я прийшов у магазин, попросив документи на яйця. Мені їх не дали. Приїхав господар магазину. Ми з ним вийшли на вулицю. У цей момент на мене напали невідомі й сильно побили. Всі матеріали в міліції. Я написав заяву», - розповів депутат у ексклюзивному інтерв`ю кореспонденту «Східного варіанту» .

Довідка УНІАН. М.КУЦЕНКО, 1957 року народження, член Партії регіонів, вперше обраний депутатом Луганської облради по 37 мажоритарному округу в Кременському районі. Зараз директор ПСП «Агро-98»; член постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, соціального розвитку села.