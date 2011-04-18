Ківалов виграв суд у колеги і однопартійця

Народний депутат України від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ виграв суд у колеги за фракцією Ігоря ПЛОХОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.КІВАЛОВА.

Зокрема, Одеський апеляційний обласний суд 15 квітня підтвердив рішення Приморського районного суду Одеси про стягнення з народного депутата І.ПЛОХОГО 165 тис. грн. за наклеп на С.КІВАЛОВА.

"Відбулося судове засідання Одеського апеляційного обласного суду, на якому переглядалося рішення Приморського районного суду про стягнення з І.ПЛОХОГО 165 тис. грн., а також зобов`язання спростувати недостовірну інформацію, яку він оприлюднив 26 листопада 2010 року на телеканалі АТВ. І.ПЛОХОЙ особисто взяв участь у засіданні, він особисто давав пояснення. Закономірним фактом є те, що він не надав жодних доказів своїх звинувачень. На засіданні його захисники стверджували, що він взагалі не виступав на телебаченні, і немає доказів, що такий виступ був", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-службі, заяви І.ПЛОХОГО про втручання у діяльність суду, рейдерське захоплення, а також інші вчинки, в яких він обвинувачував С.КІВАЛОВА, є кримінальними діяннями. Зокрема, звинувачення І.ПЛОХОГО грунтувалися, за словами адвоката С.КІВАЛОВА Олександра ПОГОРЄЛОГО, на заявах виборців, а також його особистій інформації.

"Доказом правомірності таких тверджень може бути тільки вирок суду. Тобто вирок суду, що набув чинності, може служити доказом того факту, що подібна інформація є достовірною, а окремі заяви до міліції і прокуратури не можуть мати такої сили. На сьогодні навіть заяв, за якими порушувалися кримінальні справи, немає. Тому є стаття 237 Цивільного кодексу, де чітко написано, що будь-яка негативна інформація є недостовірною, якщо особа, яка її озвучила, не доведе зворотного. Унаслідок того, що пан ПЛОХОЙ таких доказів не навів, суд залишив у силі рішення Приморського районного суду і зобов`язав його до сплати 165 тис. грн. морального збитку, а також до спростування поширеної ним недостовірної негативної інформації", - сказав О.ПОГОРЄЛИЙ, якого цитує прес-служба С.КІВАЛОВА.

Як зазначили в прес-службі, після стягнення з І.ПЛОХОГО вказаної у рішенні суми С.КІВАЛОВ планує перерахувати ці кошти на рахунок дитячого будинку.

***У листопаді 2011 року С.КІВАЛОВ подав позов про захист честі й гідності до народного депутата І.ПЛОХОГО. Зокрема, С.КІВАЛОВ стверджував, що І.ПЛОХОЙ, зводячи особисті рахунки, звів наклеп на однопартійця у пресі.