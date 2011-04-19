У ПР назвали претендентів на крісло Довгого

Завтра депутати Київради планують визначитися з новою кандидатурою секретаря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам лідер фракції Партії регіонів у Київраді Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО за результатами погоджувальної ради керівництва Київради.

Він відзначив, що розглядаються дві кандидатури на посаду секретаря Київради замість Олеся ДОВГОГО – Галина ГЕРЕГА (фракція ГАК) і Володимир ДЕЙНЕГА (фракція Партії регіонів).

«Завтра в залі ми визначатимемо, хто з них буде секретарем Київради», – сказав О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

За його словами, ці дві кандидатури відібрані за результатами проведених консультацій з фракціями.

На питання, чому секретар не може бути обраний на сьогоднішньому засіданні Київради, О.ОМЕЛЬЯНЕНКО відповів, що необхідно провести додаткові консультації.

«Можливо, завтра буде пакетне голосування: і за комісіями Київради ще (перепризначення голів комісій – УНІАН)», - сказав О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Також він повідомив, що, згідно з регламентом, кандидатуру секретаря Київради має подавати особисто мер.

О.ОМЕЛЬЯНЕНКО повідомив, що на сьогоднішньому засіданні планується розглянути лише одне питання – відставку секретаря Київради О.ДОВГОГО, а решту всіх питань, внесених до порядку денного, перенесено на найближче засідання.