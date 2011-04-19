Америка додатково виділить на чорнобильські проекти $123 мільйони

США додатково виділять Україні для завершення чорнобильських проектів 123 млн. американських доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник США Збігнєв БЖЕЗІНСЬКИЙ під час Донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні в Києві.

Крім того, представник Угорщини повідомив, що його країна готова виділити 2 млн. євро, представник Туреччини сказав, що Туреччина виділить 1 млн. євро, представник Румунії заявив про намір його країни виділити 0,5 млн. євро і представник Словенії сказала, що її країна виділить 120 тисяч євро на завершення чорнобильських проектів.