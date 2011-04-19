Янукович назбирав на чорнобильські проекти 550 млн. євро

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на Донорській конференції зібрано близько 550 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам за результатами конференції.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що сьогоднішній захід став справжнім проривом на тлі попередніх подібних конференцій і його результати є безпрецедентними.

За словами Президента України, можна попередньо сказати, що на реалізацію чорнобильських проектів зібрано близько 550 млн. євро.

«Цей внесок, який сьогодні отримала Україна, він більше всіх найвищих показників попередніх донорських конференцій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що такі країни, як Італія, Канада, Бразилія, Мексика, Болгарія ще остаточно не визначились і в Україні очікують від них конкретних пропозицій щодо участі в Чорнобильському фонді.

В.ЯНУКОВИЧ також закликав інші країни світу взяти участь у фінансуванні Чорнобильського фонду. «Ми будемо завжди вдячні нашим друзям за своєчасну допомогу і участь в цьому найважливішому для всього світу заході», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, у Києві відбуваються заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської трагедії. Зокрема, в Українському домі пройшла Донорська конференція зі збору коштів на фінансування чорнобильських проектів.