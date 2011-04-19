Янукович написав статтю у «Фігаро»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що найближчими роками буде завершено будівництво нового саркофага над аварійним реактором на Чорнобильській АЕС.

Про це Президент написав у статті „Один світ. Одна безпека”, опублікованій сьогодні у французькому виданні „Фігаро”, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

У статті В.ЯНУКОВИЧ зазначає, що разом із міжнародними партнерами “ми ближчими роками завершимо будівництво нового саркофага над аварійним реактором”.

“Це гарантуватиме безпечне збереження радіоактивних матеріалів, ізольоване від навколишнього середовища. Ми вдячні всім країнам і міжнародним організаціям, які допомагають Україні у реалізації цього масштабного проекту”, - наголосив він.

За словами Президента, окрім зусиль, спрямованих на відповідальний контроль над роботою АЕС, в основі політики України у сфері ядерної безпеки також лежить принципова позиція нашої держави щодо необхідності зміцнення міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження. Україна, яка свого часу зробила непересічний внесок у справу глобального ядерного роззброєння, продовжує демонструвати відповідальну політику у цій сфері.

Як ідеться у статті, на виконання політичних зобов`язань, прийнятих на Вашингтонському саміті у квітні 2010 року, з території України минулого року було вивезено значну частину високозбагаченого урану. Загальний обсяг вивезених ядерних матеріалів склав 106 кг. Україна залишається відданою своїм зобов`язанням стосовно вивезення решти високозбагаченого урану до проведення у квітні 2012 року наступного саміту з ядерної безпеки у Сеулі.

Як Президент країни, що постраждала від найбільшої техногенної ядерної катастрофи, В.ЯНУКОВИЧ закликав усі держави до діалогу. «Прийшов час об`єднати зусилля. У нас один світ. І в ньому потрібно знайти гармонійне поєднання технологічного прогресу із необхідними гарантіями безпеки. Без цього людській цивілізації не обійтися. Впевнений, ми здатні зробити так, що атомний вогонь зігрівав, але не обпалював», - написав В.ЯНУКОВИЧ.