Суд не відпустив на поруки учасника Податкового майдану

Рішення Печерського районного суду Києва щодо учасника Податкового майдану не має жодного зв’язку із законом, а є винятково політичним.

Про це заявив народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ з приводу відмови суду випустити на поруки народних депутатів-«нашоукраїнців» Сергія КОСТАКОВА, повідомили УНІАН у прес-службі партії “Наша Україна”.

Відповідне клопотання було передано суду за підписами восьми народних депутатів від «Нашої України» - Віктора МАТЧУКА, Лілії ГРИГОРОВИЧ, Зіновія ШКУТЯКА, Володимира В’ЯЗІВСЬКОГО, А.ПАРУБІЯ, Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА, Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО та Володимира КАРПУКА.

Під час засідання були присутні шестеро народних депутатів, які у своїх виступах заявили, що ця справа є політичною і міра запобіжного заходу є неадекватною.

Депутати наголошували на тому, що влада витрачає державні кошти на утримання людини, яка не становить загрози для суспільства, натомість вдома С.КОСТАКОВА чекає маленька донька і батьки-пенсіонери, які перебувають на його утриманні.

«Незважаючи на те, що банк, який у цій справі є потерпілою стороною, не заперечив проти клопотання про взяття на поруки, прокуратура перенесла це питання на розгляд суду, а суддя ТАРАСЮК прийняла рішення про відмову у клопотанні народних депутатів», - повідомив А.ПАРУБІЙ.

На його переконання, сьогоднішнє рішення Печерського суду підтвердило, що судова система є інструментом покарання і залякування в руках чинного політичного режиму.

«Суддя, незважаючи на присягу, у своєму рішенні керувалася не законом, а політичним вказівками нинішньої влади», - відзначив А.ПАРУБІЙ.

У «Нашій Україні» нагадують, що учасника Податкового майдану С.КОСТАКОВА звинувачують у пошкодженні автомобіля, що був припаркований недалеко від Майдану Незалежності, де відбувалися протести підприємців.

«Наша Україна» продовжить боротьбу з подібними випадками політичних репресій. У рамках кампанії «Владу - під контроль!» партія надаватиме юридичну, інформаційну та політичну підтримку опозиційним громадським активістам, йдеться у повідомленні.