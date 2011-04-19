Папієв вніс подання на звільнення голови РДА, замішаного у скандалі

Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ вніс подання на звільнення голови Заставнівської райдержадміністрації Михайла БОЙЧУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, «у зв’язку з незабезпеченням дотримання прав і свобод громадян на території району головою Заставнівської районної державної адміністрації Чернівецької області Михайлом БОЙЧУКОМ, що призвело до значного негативного суспільного резонансу, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло ПАПІЄВ сьогодні вранці зробив подання до Адміністрації Президента України та Кабінету міністрів щодо звільнення керівника району із займаної посади». Михайло БОЙЧУК є членом Партії регіонів, до 2010 року він був членом партії "Фронт змін" Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у райцентрі Заставна кілька озброєних рушницями чоловіків у присутності М.БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з платних ставків «Блакитна нива».

За словами потерпілих Василя СЛОБОДЯНА, Івана АБРАМОВИЧА та Миколи МИХАЙЛЮКА, «охоронці ставка» били їх бітами по тілу, приковували кайданами до бетонних стовпів, погрожували вбити й опустити тіла на дно ставка, «щоб погодувати риб», а також стріляли з рушниць у повітря, коли заляканим людям дали три хвилини, щоб утекти. І.АБРАМОВИЧУ рушницею один з охоронців вибив зуби.

У свою чергу, М.БОЙЧУК звернувся до УМВС у Чернівецькій області та обласної прокуратури з проханням провести розслідування за даним фактом. У заяві М.БОЙЧУК називає звинувачення у побитті людей «абсолютним приниженням людської гідності, честі керівника та моєї сім’ї».

Він заявив, що на період розслідування резонансної справи припиняє свої повноваження на посаді голови райдержадміністрації для проведення належного розслідування.