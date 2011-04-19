Мельниченко має через суд довести звинувачення проти Литвина

Екс-майор Управління держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО має у суді довести правдивість відомостей, доказів і обставин, які ним «з явним умислом розповсюджуються у ЗМІ» проти голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві представника В.ЛИТВИНА в органах правосуддя по справі захисту гарантованих Конституцією України права на повагу до його гідності та особисту недоторканність Олени ПРОКОПЕЦЬ.

Коментуючи повторний позов В.ЛИТВИНА до екс-майора про захист честі й гідності та відшкодування моральної шкоди, вона наголосила, що її довіритель вбачає у застосуванні судом вимог Цивільно-процесуального кодексу України щодо рівності всіх перед законом і судом, а також покладанні на відповідача, М.МЕЛЬНИЧЕНКА, обов’язки особисто у суді довести правдивість відомостей, доказів і обставин, які «ним з явним умислом розповсюджуються у ЗМІ».

О.ПРОКОПЕЦЬ наголосила, що тільки суду надано право встановити й оцінити не тільки достовірність, а й характер відомостей, які розповсюджуються М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ і підлягають спростуванню стосовно В.ЛИТВИНА.

Вона нагадала, що Деснянський районний суд Києва 17 січня 2006 року вже покладав юридичну відповідальність на М.МЕЛЬНИЧЕНКА за розповсюдження наклепницьких відомостей про В.ЛИТВИНА, але відповідач рішення суду не виконав.

«Не маючи здобутих законним шляхом доказів, М.МЕЛЬНИЧЕНКО протягом останніх 10 років цілеспрямовано розповсюджує інформацію про начебто фактичну провину В.ЛИТВИНА у підбуренні злочинних дій з боку виконавців у вбивстві Георгія Гонгадзе. Систематичний і необмежений, протиправний спосіб впливу через ЗМІ на громадянина В.ЛИТВИНА свідчить про явно провокативний характер з боку колишніх високопосадовців, які брали участь в оприлюдненні так званих «плівок Мельниченка». Всього за період безпрецедентного цькування і шантажу В.ЛИТВИНА з боку М.МЕЛЬНИЧЕНКА були оголошені через публічні інтерв’ю, прес-конференції, заяви, звернення відомості, які стали підґрунтям для понад 310 неправдивих опублікованих матеріалів», - йдеться у коментарі представника В.ЛИТВИНА.

Таким чином, робить вона висновок, М.МЕЛЬНИЧЕНКО привласнив собі державну функцію кримінального звинувачення, «брутально посягаючи на честь, гідність і особисту недоторканність В.ЛИТВИНА у зв’язку з його професійною діяльністю як голови Верховної Ради України, формуючи серед населення образ злочинця, що є прямою загрозою для його державної та політичної діяльності, науково-творчої роботи як академіка Національної академії наук України, педагога столичного університету, завдаючи моральної шкоди особистості В.ЛИТВИНА, його здоров’ю і психологічному стану при виконанні державних функцій».

О.ПРОКОПЕЦЬ наголосила, що у міжнародному співтоваристві паплюження, наклеп як бездоказові звинувачення голови парламенту у скоєнні злочину можуть створити негативне ставлення до Української Держави, обов’язок якої - усувати і припиняти в установленому законом порядку будь-які посягання, котрі здатні нанести шкоду і моральні страждання особистості.

Особлива роль у цьому відношенні належить суду, який надає можливість кожному громадянину обстоювати свої права будь-якими незабороненими законом способами, оскільки інше означало б невиконання конституційних гарантій щодо захисту честі й гідності, а також права на особисту недоторканність кожного громадянина.

«Таким чином, судовий процес, ініційований позивачем проти колишнього військовослужбовця М.МЕЛЬНИЧЕНКА, відповідає не тільки законним інтересам ЛИТВИНА В.М., а й інтересам держави та суспільства, в якому конституційні гарантії щодо захисту прав і свобод людини та громадянина є не формальною абстракцією, а повинні реально захищатися державою, що відповідає принципам та нормам міжнародного права», - заявила М.ПРОКОПЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня В.ЛИТВИН подав повторний позов у Деснянський районний суд Києва.