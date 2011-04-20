Адвокат: Мельниченко вважає Литвина організатором убивства Гонгадзе

Якщо екс-майор Управління держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО виграє суд проти голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, суддя повинен винести ухвалу про наявність складу злочину в діях чинного спікера.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН заявив адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО.

“Це буде (можливе рішення суду - УНІАН) перша судова оцінка плівок МЕЛЬНИЧЕНКА, в яких містяться докази вини ЛИТВИНА”, - сказав М.НЕДІЛЬКО.

“МЕЛЬНИЧЕНКО не розповсюджував недостовірну інформацію з наступних підстав: по-перше, немає особистих мотивів МЕЛЬНИЧЕНКА для того, щоб розповсюджувати недостовірну інформацію з приводу певних дій ЛИТВИНА, а саме – безпосередньо звинувачувати його безпідставно в організації вбивства Георгія Гонгадзе. Тому за таких обставин, якби у МЕЛЬНИЧЕНКО були особисті мотиви, він міг би звинуватити ЛИТВИНА в інших злочинах”, - сказав М.НЕДІЛЬКО.

Він зазначив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО небезпідставно заявляє, що “організатором злочину вбивства Георгія Гонгадзе є ЛИТВИН”.

“МЕЛЬНИЧЕНКО, як він вважає, має належні докази, які цей факт підтверджують. МЕЛЬНИЧЕНКО – я скажу його особисту позицію – він вважав, на сьогодні вважає і буде надалі вважати, і він на сто відсотків переконаний, що замовником вбивства Георгія Гонгадзе є пан ЛИТВИН, який мав на це особисті мотиви. МЕЛЬНИЧЕНКО розповсюджував дану позицію і заяву з тією метою, щоб дана інформація була озвучена у засобах масової інформації, які у відповідності до статті 94 Кримінально–процесуального кодексу України є тими приводами, на підставі яких порушується кримінальна справа. Тобто, МЕЛЬНИЧЕНКО не просто так говорив, він через ЗМІ робить заяви для того, щоб правоохоронні органи мали юридичні підстави для порушення кримінальної справи стосовно ЛИТВИНА, або, принаймні, притягнення його до вже порушеної справи про вбивство Георгія Гонгадзе як замовника. Тобто, МЕЛЬНИЧЕНКО це робить з процесуальних питань”, - наголосив М.НЕДІЛЬКО.

Він також висловив думку, що на сьогодні В.ЛИТВИН ховається за спинами своїх адвокатів.

Крім того, на думку М.НЕДІЛЬКА, ця справа не може бути об’єктивно розглянута, оскільки Верховна Рада України призначає суддів на займані посади.

“Кожен суддя чітко це усвідомлює. Він знає, що ймовірно він може, у випадку незадоволення позову ЛИТВИНА певною мірою попрощатися зі своєю посадою. Тому що ЛИТВИН є тією посадовою особою, яка на сьогодні очолює законодавчий орган влади, що безпосередньо призначає суддів на посади. Тому жоден суддя на сьогодні не може говорити про об’єктивність розгляду справи ЛИТВИН проти МЕЛЬНИЧЕНКА”, – підкреслив М.НЕДІЛЬКО.

Як повідомляв УНІАН, представник В.ЛИТВИНА в органах правосуддя по справі захисту гарантованих Конституцією України права на повагу до його гідності та особисту недоторканність Олена ПРОКОПЕЦЬ заявила, що екс-майор Управління держохорони М.МЕЛЬНИЧЕНКО має у суді довести правдивість відомостей, доказів і обставин, які ним «з явним умислом розповсюджуються у ЗМІ» проти голови Верховної Ради В.ЛИТВИНА.