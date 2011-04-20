БЮТ: київські чиновники і депутати ділять «шкуру убитого вчора звіра»

Депутат Київради, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє, що його колеги по фракції сьогодні не братимуть участь у голосуванні за кандидатуру нового секретаря міськради.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби депутата.

За словами О.БРИГИНЦЯ, ось вже добу київські чиновники й депутати ділять «шкуру вбитого вчора звіра».

«У грі за посаду нового секретаря Київради поки є лише одна константа – фракція «БЮТ-Батьківщина» не голосує й не бере бюлетені», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

Він також висловив думку, що кандидатура Галини ГЕРЕГИ (фракція ГАК) на посаду секретаря Київради сьогодні може бути провалена.

«Таким чином, БЮТівські голоси порахувати просто (14 депутатів – УНІАН). Що стосується решти депутатів, то вони братимуть бюлетені, але це зовсім не означає, що відбудеться голосування «за», - продовжив депутат.

«Більш того, багато з тих, хто обіцяє Г.ГЕРЕЗІ підтримку голосувати за неї не будуть. А деякі з тих, хто публічно не заявляє про її підтримку, можуть проголосувати «за». Якщо виходити з того, що фігура Г.ГЕРЕГИ компромісна, і це єдина фігура, яку погоджується висунути мер ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, то можна припустити, що вона не набере необхідної кількості голосів. Це дозволяє виключити ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з процесу подачі наступної кандидатури», - пояснив О.БРИГИНЕЦЬ.

«Після провалу кандидатури Г.ГЕРЕГИ вже група з 40 депутатів може пропонувати свого кандидата на посаду секретаря. Найімовірніше так і відбудеться», - вважає він.

«Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні виконає свою місію. А далі Партія регіонів та її сателіти продавлюватимуть свого «регіонального» секретаря, розплачуючись із депутатами посадами та ресурсами», - впевнений О.БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня лідер фракції Партії регіонів у Київраді Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО за результатами погоджувальної ради керівництва Київради повідомив, що розглядаються дві кандидатури на посаду секретаря Київради замість Олеся ДОВГОГО – Г.ГЕРЕГА (фракція ГАК) і Володимир ДЕЙНЕГА (фракція Партії регіонів).

Того ж дня Київрада 112 із 113 голосами депутатів підтримала відставку О.ДОВГОГО.