БЮТ не ставив жодних ультиматумів

Один з керівників Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що його політична сила не ставила жодних ультиматумів «Нашій Україні».

Як сказав він кореспонденту УНІАН, БЮТ не хоче працювати по команді ні «Нашої України», ні когось іншого.

Коментуючи заяву представника «Нашої України» Петра ПОРОШЕНКА, О.ТУРЧИНОВ наголосив: «Коли є бажання знайти привід, щоб дестабілізувати ситуацію, процес створення коаліції, то привід завжди можна знайти. І нам немає перед ким виправдовуватись».

При цьому О.ТУРЧИНОВ наголосив, що у переданих «Нашій Україні» документах (проекті коаліційної угоди – УНІАН) немає ультиматумів. «Нехай ПОРОШЕНКО чи хто завгодно покажуть, де в документах йдеться про позиції, які не прийнятні «Нашій Україні».

На запитання, чим є пропозиція Юлії ТИМОШЕНКО про спікерство лідера СПУ Олександра МОРОЗА - ультиматумом чи пропозицією, О.ТУРЧИНОВ відповів: «Я вважаю, що коли є бажання формувати коаліцію, ультиматуми взагалі не можуть обговорюватись». Він наголосив, що це була пропозиція і БЮТ готовий до обговорення.