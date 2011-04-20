У ГПУ кажуть, що Мельниченко слідчому на погрози не скаржився

Генеральна прокуратура України не володіє інформацією щодо погроз життю свідку у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе екс-майору Управління держохорони Миколі МЕЛЬНИЧЕНКУ і він досі ще не звертався до слідчого з цього питання.

Про це УНІАН повідомили Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Крім того, відділ зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури уповноважений поінформувати, що кримінальна справа за обвинуваченням екс-охоронця Президента України була закрита у 2005 році тодішнім генпрокурором Святославом ПІСКУНОМ, і слідство у ній не проводиться.