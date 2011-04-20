Тимошенко: Дубина підтвердив, що ціна газу була нижча, ніж тепер

Лідера партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що екс-голова НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА підтвердив, що контракти по газу, які були підписані 19 січня 2009 року, сформували для України ціну на газ 228 доларів за одну тисячу кубічних метрів.

"Зараз, при них (чинній владі) – 300 доларів (ціна газу для України)", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє офіційний сайт лідера “Батьківщини”, про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

За даними сайту, Ю.ТИМОШЕНКО вже майже вісім годин перебуває на допиті у Головному управлінні Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в рамках допиту Ю.ТИМОШЕНКО відбувається її очна ставка з О.ДУБИНОЮ.

Як відомо, Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо екс-голови НАК “Нафтогаз Україна” Олега ДУБИНИ у зв`язку з газовими угодами, укладеними 19 січня 2009 року.

На початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади та службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році.

Водночас наприкінці грудня 2010 року екс-прем`єр-міністру було висунуто обвинувачення у нецільовому використанні коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу.