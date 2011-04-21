Наша Україна вирішила зібратися на з'їзд під стінами Верховної Ради

27 квітня громадські організації пікетуватимуть Адміністрацію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою денонсувати Харківські угоди.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив народний депутат від фракції НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ.

За його словами, 27 квітня під стінами ВР відбудеться з’їзд партії "Наша Україна", де в політичній резолюції буде вимога денонсації Харківських угод. Після цього, о 12 год., громадські організації за ініціативою Руху «Опір» проведуть марш від Верховної Ради до Адміністрації Президента і там відбудеться пікетування і передача вимог.

«Ми вважаємо, що все суспільство повинно підтримати ініціативу і спільно виступити з вимогою денонсації харківських угод», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Він також нагадав, що у ВР зареєстровано проект закону про денонсацію угоди між Україною та Росією щодо перебування Чорноморського флоту Росії на території України. «Харківські угоди становлять загрозу національній та економічній безпеці України. Угода суперечить Конституції, оскільки вона була ухвалена з грубим порушенням закону про Регламент Верховної Ради», - сказав він.

А.ПАРУБІЙ зауважив, що Україна не може реалізувати законне право управління 18 тисячами га землі в Криму та кілометрами причалів, які перебувають у користуванні ЧФ РФ. «Дотепер не укладено жодного договору оренди на об’єкти, які використовує російський флот», - сказав він.

У свою чергу, екс-міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО наголосив, що міжнародне право дає можливості для денонсації харківських угод. «На це потрібна політична воля. Коли вона буде, тоді можна буде шукати міжнародно-правові механізми, щоб угода була розірвана», - сказав В.ОГРИЗКО.