Львівська міськрада заборонила використовувати радянську символіку

Львівська міська рада сьогодні на сесії прийняла рішення про заборону використовувати в місті символіки СРСР та комуністичної символіки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської організації ВО «Свобода».

«Зважаючи на можливість розповсюдження у Львові символіки неіснуючої тоталітарної держави СРСР та комуністичної символіки, що зумовлює порушення низки положень Конституції України, сьогодні ми ухвалили наступне: заборонити використання на території Львова символіки СРСР; заборонити розміщення цієї символіки на будівлях державних установ і комунальних підприємствах міста Львова; заборонити використання символіки СРСР та комуністичної символіки під час проведення масових заходів», - поінформував депутат міськради, “свободівець” Любомир МЕЛЬНИЧУК.

Контроль за виконанням цієї ухвали депутати поклали на міського голову Львова.

Як повідомляв УНІАН, тим часом Верховна Рада сьогодні, 21 квітня, прийняла рішення про використання червоного прапора у День перемоги

Зокрема, ВР вирішила вивішувати 9 травня копії прапорів Перемоги біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса.

Крім того, передбачається, що він використовуватиметься під час урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги, які проводяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, громадськими об`єднаннями, покладання вінків до Могили Невідомого Солдата в Києві й іншим пам`ятникам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у День Перемоги й інші дні, пов`язані з подіями Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років - Дні визволення та Дні оборони населених пунктів від німецько-фашистських загарбників.

Крім того, передбачено офіційний підйом у День Перемоги копій прапора перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним прапором України.