Загиблий депутат реєструвався для голосування у Верховній Раді

19 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь в церемонії прощання з народним депутатом від Партії регіонів Миколою Лісіним. Як повідомляє прес-служба Президента, В.ЯНУКОВИЧ ушанував пам`ять М.Лісіна хвилиною мовчання, висловив співчуття його рідним і близьким.

А 20 квітня Микола Лісін, який в ніч на 17 квітня загинув у ДТП, знову зареєструвався на засіданні парламенту. Про це свідчать дані, розміщені на сайті Верховної Ради.

21 квітня Верховна Рада достроково припинила повноваження Миколи Лісіна ("за" проголосували 276 народних депутатів). Депутатські повноваження було припинено у зв`язку з його смертю.

Як повідомляв УНІАН, депутат М.Лісін (1964 року народження) загинув у Києві в ніч на 17 квітня. За даними міліції, він, рухаючись на автомобілі "Lamborghini gallardo", з невідомих причин скоїв наїзд на бордюрний камінь, після чого автомобіль, втративши керування, виїхав на зелену зону, де наїхав на рекламну конструкцію АЗС. Від одержаних травм М.Лісін помер на місці події.