Тимошенко: для мене важливо, що Луценко звернувся в Європейський суд

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає несправедливим рішення Апеляційного суду міста Києва про подовження перебування під вартою на один місяць екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це вона сказала після засідання Апеляційного суду Києва з розгляду справи про подовження Ю.ЛУЦЕНКУ терміну перебування під вартою, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я думаю, що всі, хто був присутній на суді, пережили справжній шок, тому що підставою для арешту Юрію ЛУЦЕНКА було те, що він нібито вчасно і так, як хотіло слідство, не читав кримінальну справу. Але сьогодні Юрій ЛУЦЕНКО прийшов в суд з повністю прочитаною справою", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, Апеляційний суд взагалі не мав підстав для утримування Ю.ЛУЦЕНКА під вартою. "Єдина підстава, яка була для його арешту (це те, що він не читає справу), взагалі зникла. Він просто сказав: я прочитав справу, що тепер мені робити у в’язниці? Але Київський апеляційний суд не потребував ніяких підстав для того, щоб тримати його під арештом", - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає доцільним звернення Ю.ЛУЦЕНКА до Європейського суду з прав людини для захисту своїх прав. "Для мене було дуже важливо, що Юрій ЛУЦЕНКО звернувся до Європейського суду з прав людини для того, щоб відстояти своє чесне ім`я і свою свободу, і Європейський суд з прав людини прийняв до провадження цю справу і, більше того, буде розглядати це по скороченій процедурі", - повідомила вона.

"Ми всі будемо з нетерпінням чекати рішення Європейського суду з прав людини і знаємо, що там якраз Юрію ЛУЦЕНКУ і чесне ім`я повернуть, і поставлять на місце українську владу, яка приватизувала українське правосуддя", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 квітня, Апеляційний суд Києва ухвалив рішення продовжити ще на місяць термін утримання екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА під арештом.

Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він перебуває в СІЗО. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

При цьому представники Генеральної прокуратури заявили, що Ю.ЛУЦЕНКА було затримано у зв`язку з небажанням знайомитися з матеріалами кримінальної справи, порушеної проти нього, а також необхідністю зміни йому запобіжного заходу на арешт.

На початку листопада 2010 року проти Ю.ЛУЦЕНКА було порушено кримінальну справу про заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Ю.ЛУЦЕНКА також звинувачують у незаконному оформленні співробітників на роботу в МВС.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінують безпідставне продовження термінів стеження за одним з підозрюваних у справі отруєнні Віктора ЮЩЕНКА.