Тарасюк: ЄС ставить комунізм і нацизм на один щабель

Голова Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК вважає, що повернення до символів комуністичної ідеології є хибним шляхом.

Так Б.ТАРАСЮК прокоментував журналістам те, що Верховна Рада зобов’язала вивішувати 9 травня разом із державним прапором України стяг СРСР, повідомили УНІАН у прес-центру НРУ.

«Замість того, щоб повертатися до символів комуністичної ідеології та символів сталінських злочинів, краще зараз звернути увагу на реальний стан пенсіонерів, на забезпечення їх соціальних прав. Краще надати справжню допомогу ветеранам тієї війни, оскільки їх не так вже й багато залишилось», – сказав Б.ТАРАСЮК.

За його словами, відродження комуністичних символів йде в розріз з деклараціями про те, що нинішня влада прагне привести Україну до Європейського Союзу. «ЄС, до речі, засуджує комуністичну ідеологію і нацистську ідеологію, ставлячи їх на один щабель. Тому це є хибний шлях, який свідчить про те, що попри декларації про європейський курс нинішньої влади вона дивиться назад, а не вперед», - наголосив політик.