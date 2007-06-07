Печерський суд просить ГПУ покарати Верховну Раду за втручання

Судді Печерського райсуду Києва просять Генеральну прокуратуру України порушити кримінальну справу за фактом втручання окремих політичних сил, зокрема Верховної Ради та Вищої ради юстиції в діяльність суду та заважають нормальному здійсненню судочинства.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на зборах колективу Печерського районного суду м. Києва.

Крім того, збори суддів одноголосно прийняли рішення повідомити громадськість України, суддівські організації, законодавчі та виконавчі органи влади про втручання в діяльність суду та тиск як на суд в цілому, так і на окремих суддів. У своєму рішенні збори також ухвалили звернутись до Президента України, прем’єр-міністра, голови Верховного Суду України, голови Верховної Ради, Ради суддів України, вжити негайних заходів про припинення втручання в діяльність роботи суду. Водночас в прийнятій постанові судді Печерського райсуду залишають за собою право у випадку відсутності належної реакції з боку вищих органів державної влади звертатися за захистом в міжнародні організації, зокрема в міжнародні суддівські організації. Слід зазначити, що «останньою краплиною» для прийняття такого рішення стало відкриття Вищою Радою юстиції всупереч чинному законодавству дисциплінарного провадження та прийняття рішення про звільнення з подальшим внесенням цього питання на розгляд ВР суддів КОЗЛОВА, ВОЛКОВОЇ та ФІНАГЕЄВОЇ, які колегіальним рішенням винесли рішення про призупинення постанови ВР, яка ухвалила що Вища рада юстиції має право призначати суддів на адміністративні посади.

У цьому контексті голова Печерського райсуду Інна ОТРОШ зазначила, що на сьогоднішній день відкрито 15 проваджень щодо звільнення суддів Печерського суду. «Судді виносять рішення, а через тиждень їх вже звільняють», - сказала вона.

При цьому І.ОТРОШ зауважила, що протягом останніх двох місяців на сайті ВР зареєстровані проекти постанов про звільнення 11 суддів Печерського райсуду. При цьому вона наголосила, що об’єктивних на це причин немає.

І.ОТРОШ також заявила, що члени Вищої ради юстиції вимагають від суддів Печерського суду пояснень про те, чому у тій чи іншій справі було винесено саме таке рішення. «У п’ятницю розглядається справа щодо позову БЮТ до ЦВК. В понеділок вже судді повинні писати пояснення, чому таке рішення було прийнято», - сказала заступник голови Печерського райсуду Ірина РИНАРТ. За її словами, на сьогоднішній день ВРЮ діє так, що «примушує суддів виносити такі рішення, в яких зацікавлені певні політичні сили».

На зборах судді наголошували, що ситуація, що склалася навколо суду, може призвести до паралічу суду, оскільки не буде кому працювати. «Зараз на Печерський суд здійснюється безпрецедентний тиск, і через місяць може статися так, що в Печерському суді не залишиться жодного судді», - сказала І.РИНАРТ.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Вища рада юстиції прийняла рішення про проведення перевірки щодо наявності підстав для прийняття подання членів ВРЮ про звільнення ФІНАГЄЄВОЇ В.О., ВОЛКОВОЇ С.Я. та КОЗЛОВА Р.Ю. з посад суддів Печерського районного суду м. Києва за порушення присяги.

При цьому у прес-службі ВРЮ нагадали, що 30 травня 2007 року цей суд у складі вищенаведених суддів за адміністративним позовом ВОЛКОВА О.Ф. ухвалив рішення, яким задовольнив клопотання позивача та зупинив дію Постанови Верховної Ради України від 30 травня 2007 року «Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад».

Довідка УНІАН. 17 травня Конституційний Суд України визнав неконституційним призначення Президентом голів судів та їх заступників. (Частина п’ята статті 20 закону “Про судоустрій України” передбачає, що “голова суду, заступник голови суду призначаються на посаду строком на п`ять років з числа суддів та звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів - голови відповідного вищого спеціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів - рекомендації відповідної ради суддів).

30 травня Верховна Рада України ухвалила постанову «Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад», якою передбачено, що голова суду, заступник голови суду (крім голови Верховного суду України та заступників голови ВСУ) призначаються на посаду строком на 5 років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Вищою радою юстиції на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів – відповідної ради суддів), голови ВСУ (щодо спеціалізованих судів – голови відповідного вищого спеціалізованого суду) зборів суддів відповідних судів, члена ВРЮ.

Того ж дня, 30 травня, Печерський районний суд міста Києва призупинив дію постанови Верховної Ради про ухвалення тимчасового порядку призначення суддів на адміністративні посади, якою передбачалось наділення цією функцією Вищої ради юстиції.

31 травня Рада суддів України прийняла рішення, що саме вона призначатиме суддів на посади голів, заступників голів судів загальної юрисдикції та звільняти їх з таких посад (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) до врегулювання цього питання в законодавчому порядку.