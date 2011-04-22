Герман каже, що раб Божий Янукович у Великодню ніч молитиметься в Лаврі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Великодню ніч молитиметься лише в Києво-Печерській Лаврі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила вчора радник Президента Ганна ГЕРМАН.

«Глава держави традиційно молитиметься у святій Лаврі, як і щороку», - наголосила вона.

При цьому Г.ГЕРМАН зауважила, що не залежно від того, яку В.ЯНУКОВИЧ посаду обіймає, «його звички не змінюються, його традиції не змінюються».

На уточнююче запитання УНІАН, чи, можливо, Президент планує засвідчити свою повагу до інших конфесій, прийшовши в якийсь інший день до кожної з них, Г.ГЕРМАН підкреслила, що Президент України збирається і зустрічається з главами усіх Церков, як це було 21 квітня.

«Але як вірний Української православної церкви, як громадянин, як звичайний раб Божий він має ходити до того храму, до якого ходив усе своє життя. Це є його людське право, яке ми не можемо в нього забрати. Жодна посада в світі не може забрати (право) молитися в тому храмі, в якому його хрестили», - наголосила радник Президента.