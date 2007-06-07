Порошенко: Наша Україна і БЮТ перейшли Рубікон

Народний депутат України Петро ПОРОШЕНКО (фракція «Наша Україна») впевнений, що депутати «Нашої України» та БЮТ не повернуться до зали Верховної Ради за будь-яких обставин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО заявив сьогодні журналістам, виходячи з Секретаріату Президента.

«Я не маю жодних сумнівів, що ні БЮТ, ні «Наша Україна» не увійдуть до сесійної зали за будь-яких обставин», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Представник «Нашої України» підкреслив, що після підписання спільної заяви Президента, прем’єр-міністра в голови Верховної Ради суспільство і світова громада остаточно визначилися, що в Україні вибори відбудуться. «Це питання не правове, не юридичне, це питання політичне. Цього вимагає сьогодні суспільство», - додав він.

Водночас, П.ПОРОШЕНКО не виключив, що «через 2-3 дні будуть нові домовленості, які просунуть Україну далі до виборчого процесу».

«Назад дороги немає. Рубікон перейдено», - зазначив П.ПОРОШЕНКО.