Янукович затвердив положення про Державну фінансову інспекцію

Замінила ГоловКРУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив Положення про Державну фінансову інспекцію України. Текст відповідного указу від 23 квітня розміщено на сайті глави держави. Кабінету міністрів України доручено у тримісячний строк привести свої акти у відповідність із цим указом. Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з проведенням адміністративної реформи Державна фінансова інспекція України замінила Головне контрольно-ревізійне управління.

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