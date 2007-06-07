Ющенко вважає, що Мороз робить хорошу міну при поганій грі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв`ю німецькій газеті «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» та польському виданню «Жечпосполіта».

Як повідомляє прес-служба глави держави, головна тема розмови – внутрішньополітична ситуація в Україні в контексті врегулювання парламентської кризи, проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

«Ми завершуємо вихід з політичної кризи», – сказав Президент. Він наголосив, що підписав Указ про призначення позачергових виборів, керуючись Конституцією, домовленостями Спільної заяви Президента, Голови ВР та Прем`єра, а також зважаючи на рішення БЮТ та «Нашої України» про дострокове припинення повноважень народних депутатів, обраних від цих виборчих блоків. Продовження нелегітимної роботи парламенту після 5 червня, на думку Президента, є з боку коаліції «політичним бажанням зберегти хорошу міну при поганій грі».

«Я все зробив, щоб демократичний правовий процес був ключовим методом врегулювання політичної кризи в Україні», – підкреслив В.ЮЩЕНКО. Тепер поставити крапку в цьому питанні, висловивши свою підтримку політичним силам, має виборець, наголосив він.

* * * Надрегіональна німецька щоденна газета «Франкфуртер Альґемайне Цайтунґ» заснована в 1949 році. Видання ліберально-консервативних поглядів щодня реалізовується в обсязі 380 тисяч екземплярів. Користується найбільшим серед німецьких газет попитом за кордоном і поширюється в 148 країнах.

Інформаційно-публіцистичне видання «Жечпосполіта» є газетою для політичної та бізнесової еліти Польщі. Наклад – приблизно 250 тис. примірників.