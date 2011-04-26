Росія не бойкотуватиме українські товари, якщо Київ піде у ЗВТ із ЄС?

Співголова російської опозиційної Партії народної свободи, екс-прем`єр-міністр РФ Михайло КАСЬЯНОВ упевнений, що в разі створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом Росія не влаштовуватиме бойкот українським товарам.

Про це він сказав у коментарі власному кореспонденту УНІАН у РФ.

«Питання вступу до Митного союзу або створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом – це питання не господарської діяльності. Це питання політичного вибору. На мою думку, Україна - невід`ємна частина Європи, і структура української економіки така сама, як і в будь-якій європейській країні, тому бути ближче до ЄС або навіть у ньому має бути метою українців», - сказав М.КАСЬЯНОВ.

Він вважає, що керівництво України має прийняти політичне рішення, яка політика є пріоритетною.

«Росія має бути ближчою до ЄС, Україна разом з Росією мають рухатися в той бік, і це головна мета політики», - зазначив М.КАСЬЯНОВ.

На його думку, в Росії ситуація складніша, «адже тут існує режим, який руйнує країну, а щойно він припинить існування, Росія піде своїм стратегічним шляхом – більшої інтеграції з ЄС».