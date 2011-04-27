Ющенко: 27 квітня 2010 року увійде в історію України як день ганьби

Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО закликає політичні сили та всю націю виступити з акціями на підтримку денонсації «харківських угод» та газової угоди 2009 року з РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Х з’їзду партії «Наша Україна», що відбувся під стінами Верховної Ради.

За словами В.ЮЩЕНКА, «харківські угоди» нині є політичною помилкою, яка призвела до того, що українська нація понесла фінансові втрати. Також ці угоди становлять загрозу суверенітету України, підкреслив він.

«27 квітня 2010 року увійде до історії України як день ганьби. З кожним роком українська нація буде давати належну оцінку цим подіям», - сказав він.

За словами лідера «Нашої України», українці мають сказати «ні» цим угодам, оскільки вони не вирішують ні політичні, ні економічні, ні соціальні проблеми.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що депутати від партії «Наша Україна» зареєстрували у Верховній Раді законопроект щодо денонсації «харківських угод».

В той же час він додав, що «харківські угоди» потрібно розглядати спільно з корупційною, за його словами, газовою угодою 2009 року, оскільки Україна понесла через неї багатомільйонні збитки.

«Газові угоди і харківські угоди мають бути денонсовані як такі, що суперечать нашим інтересам. Це наша земля, і ми самі наведемо на ній лад без чужого солдатського чоботу і матроського черевика», - сказав В.ЮЩЕНКО.