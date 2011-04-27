Азаров не розуміє, чому в людей ростуть борги за ЖКП

До наступного опалювального сезону необхідно ліквідувати аварійний стан на об`єктах теплопостачання і провести заплановані заходи з підвищення енергоефективності підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Робота з підготовки до наступного опалювального сезону, в першу чергу, має бути зосереджена на ліквідації аварійного перебування на об`єктах теплопостачання і на створенні ресурсів для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій в системах тепло-, водо-, електро- і газопостачання», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, паралельно мають проводитися всі заплановані заходи з підвищення енергоефективності підприємств комунальної теплоенергетики.

«Є час і ресурси, принаймні, елементарно утеплити житлові будинки і об`єкти соціальної сфери», - сказав М.АЗАРОВ.

Також, за його словами, необхідно до нового опалювального сезону покінчити з боргами. Прем`єр відзначив, що середній рівень розрахунків за природний газ в опалювальному сезоні 2010-2011 р. становив 54%. А з початку цього року заборгованість за спожитий газ збільшилася на 7,6 млрд. грн., зокрема заборгованість населення – на 1,37 млрд. грн., бюджетних установ – на 152 млн. грн., підприємств комунальної теплоенергетики – на 4,63 млрд. грн.

М.АЗАРОВ висловив здивування, чому може зростати заборгованість населення в умовах практично тотальної системи житлових субсидій для малозабезпечених верств населення. Він зазначив, що якщо заборгованість зростає у тих, хто перебуває на межі малозабезпеченості, то необхідно напрацювати механізми допомоги цій категорії громадян.

Прем`єр доручив Міненерго, Мінсоцполітики і Мінбуду негайно проаналізувати ситуацію і внести відповідні пропозиції уряду.