Нардеп запевняє, що мінімальну пенсію можна підняти до 1000 гривень

«Верховна Рада обманює пенсіонерів, коли на словах обіцяє піклування, а на ділі відмовляється підвищувати людям пенсії», – заявив народний депутат України, президент партії «Правда» Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ, коментуючи рішення парламенту відхилити внесений ним законопроект № 8180.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Правда», відзначивши, що за включення до порядку денного поточної сесії законопроекту, який пропонував підвищити мінімальну пенсію до 1000 гривень, проголосував лише 91 парламентарій з 226 необхідних.

Як наголосив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ, у цьому документі він пропонує «підвищити мінімальну пенсію для українців до 1000 гривень вже у 2011 році. Адже на 750 гривень, які зараз отримують люди з 40-річним стажем, неможливо прожити». На переконання депутата, «таке підвищення є абсолютно реальним за рахунок додаткових надходжень, що вже надійшли у бюджет, а також у разі зменшення аморальних пенсій чиновників і скасування безкоштовного санаторно-курортного обслуговування для депутатів і міністрів». Він підкреслив, що подав у парламент відповідні законопроекти, однак вони «не помічаються депутатами. Так само, на жаль, Верховна Рада відмовилася навіть розглядати у першому читанні законопроект про підвищення мінімальної пенсії до 1000 гривень. Підвищення пенсій відмовилася підтримувати провладна більшість у парламенті, незважаючи на всі гучні заяви щодо піклування про пенсіонерів».

Як заявив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ, «незважаючи на спротив народних депутатів, ми будемо боротися за підвищення пенсій».

«Я знову ініціюватиму підвищення пенсії для українців вже наступної сесії, коли це стане можливим відповідно до законодавства», – пообіцяв президент партії «Правда».

Довідка УНІАН. Проект Закону України № 8180 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність» Д.ВЕТВИЦЬКИЙ вніс у ВР 1 березня 2011 року.

Законопроектом передбачається підвищити прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 квітня 2011 року – до 800 грн., з 1 жовтня 2011 року – до 900 грн., з 1 грудня 2011 року – до 1000 грн.

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для осіб, які втратили працездатність, і, відповідно, місячної мінімальної пенсії у 2011 році установлений статтею 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» у розмірі: з 1 січня – 750 грн., з 1 квітня – 764 грн., з 1 жовтня – 784 грн., з 1 грудня – 800 грн.

20 квітня 2011 року Верховна Рада України не підтримала включення законопроекту № 8180 до порядку денного, за що проголосував 91 народний депутат з 384, зареєстрованих в сесійному залі: 48 – від «БЮТ-Батьківщина», 13 – від НУ–НС, 25 – від КПУ, 4 позафракційні депутати і 1 представник групи «Реформи заради майбутнього». Жодного голосу «за» не дали фракції Партії регіонів і Народної партії.