Тимошенко звинуватили в плагіаті заяви української опозиції

Юлія Тимошенко самостійно розповсюдила ухвалу, яку сьогодні хочуть оприлюднити на спільному мітингу опозиційних сил.

Про це у своєму блозі пише народний депутат Анатолій Гриценко.

"Сьогодні, о 17:00, біля пам’ятника Тарасу Шевченку, відбудеться акція протесту, ініційована опозиційними партіями, яка присвячена роковинам Харківського пакту "флот в обмін на суверенітет". Згідно плану акції, після виступів мав бути зачитаний проект Ухвали проти перебування російських військ на території України", - пише лідер "Громадянської позиції".

Цей документ, текст якого був погоджений делегованими до оргкомітету представниками 14-ти партій, після мітингу мав бути підписаний лідерами партій і оприлюднений через засоби масової інформації, відзначає Гриценко.

"І раптом… За п’ять годин до початку акції лідер (лідерка) однієї із партій через свій персональний сайт розсилає в пресу… Ухвалу ?! Ухвалу зборів, які ще не відбулися?! Ухвалу, за яку ще не проголосували?! Ухвалу, яку ще не підписали лідери 14-ти партій?!", - пише екс-міністр оборони.

"Зате – на її персональному розміщено відсканований текст проекту Ухвали. Зате – з ексклюзивним підписом лідера партії. Одним-єдиним… Текст повідомлення лідера – то взагалі суцільний "ексклюзив". Вона заявляє… Вона наголосила… Вона підкреслила… А далі – не її слова, а цитати із проекту спільного (!) документу?!", - відзначає Анатолій Гриценко.

"Як оцінювати такий крок? Якщо за його цинізмом і самопіаром – то супер-хід! Вона перша… Преса цитує її… А вони нехай собі збираються і проводять ту акцію... А якщо нагадати про відповідальність і моральність? Про координацію і об’єднання зусиль опозиції? Про спільну протидію владі, яка руйнує країну? Мабуть нема сенсу – Вона доросла і добре знає, що і навіщо робить. А от Януковичу карта лягла – з опозицією йому ну просто повезло…", - пише нардеп.

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Натомість радник лідера партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО Олег МЕДВЕДЄВ, коментуючи цей текст, заявив, що дочасне оприлюднення заяви - результат технічної помилки працівника сайту. «Звичайно, повезло ЯНУКОВИЧУ з опозицією, яка з технічної помилки працівника сайту роздуває політичний скандал, коли простого телефонного дзвінка вистачило би для того, щоб вичерпати цей прикрий інцидент», - додав О.МЕДВЕДЄВ.