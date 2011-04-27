Медведєв: звичайно, повезло Януковичу з опозицією

Опублікування на сайті лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО проекту ухвали опозиційних партій щодо Харківських угод, яку планувалося розповсюдити сьогодні після проведенням мітингу, сталося помилково.

Про це заявив УНІАН радник лідера партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО Олег МЕДВЕДЄВ, коментуючи блог народного депутата Анатолія ГРИЦЕНКА під назвою «Повезло ж Януковичу з опозицією…».

«Звичайно, повезло ЯНУКОВИЧУ з опозицією, яка з технічної помилки працівника сайту роздуває політичний скандал, коли простого телефонного дзвінка вистачило би для того, щоб вичерпати цей прикрий інцидент», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Він пояснив, що сьогодні, коли стало відомо, що через виклик до Генпрокуратури Юлія ТИМОШЕНКО не зможе взяти участь у мітингу, вона заздалегідь ознайомилась із проектом і підписала його.

«Документ з автографом було передано на персональний сайт з мораторієм на оприлюднення інформації до закінчення події. Працівник сайту «не в’їхав» і допустив помилку», - сказав радник Ю.ТИМОШЕНКО.

Він також зазначив, що після заяви А.ГРИЦЕНКА повідомлення із сайту стерли, а винних покарали. «То тепер що, вітатися не будемо?» - сказав О.МЕДВЕДЄВ.