КПУ ініціюватиме всеукраїнський референдум щодо 9 питань

Комуністична партія має намір ініціювати проведення всеукраїнського референдуму з низки питань.

Про це йдеться у зверненні лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА, розміщеному на офіційному сайті партії.

«З 1 травня 2011 року, а цей день для всіх трудящих – день боротьби і протесту – Компартія починає всенародний референдум! Я закликаю кожного з громадян України – визначитися й дати відповіді на питання референдуму. А потім всі ми разом вимагатимемо від влади реалізації волі народу», - йдеться у зверненні П.СИМОНЕНКА.

Зокрема, КПУ має намір винести на референдум такі питання:

1. Чи згодні Ви, що в Конституції України має бути закріплена заборона (мораторій) на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення?

2. Чи згодні Ви, що ключові галузі економіки повинні перебувати в державній власності і що у зв`язку з цим необхідно провести націоналізацію підприємств нафтогазової, вугільної, металургійної й оборонної промисловості, електроенергетики і залізничного транспорту?

3. Чи згодні Ви, що розмір плати за житло й комунальні послуги не повинен перевищувати 10% загального доходу сім`ї?

4. Чи підтримуєте Ви введення державної монополії на продаж спиртних напоїв і тютюнових виробів, доходи від якої повинні бути спрямовані на поповнення Пенсійного фонду і підтримку державних установ охорони здоров`я?

5. Чи згодні Ви, що держава повинна взяти на себе відповідальність за продовольчу безпеку країни, за якість продуктів харчування, ліків і товарів першої необхідності і встановити жорсткий контроль над цінами на ці товари?

6. Чи згодні Ви, що в країні має зберегтися встановлений чинним законодавством вік виходу на пенсію за віком для чоловіків і жінок, а також збережена державна солідарна система пенсійного забезпечення?

7. Чи згодні Ви, що другою державною мовою має бути російська?

8. Чи згодні Ви, що необхідно відмовитися від співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і переглянути умови вступу до Світової організації торгівлі (СОТ)?

9. Чи згодні Ви, що Україні необхідно приєднатися до Митного союзу і ввійти до Єдиного економічного простору з Росією, Білорусією і Казахстаном?