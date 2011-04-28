НСЖУ склала «чорний список» держчиновників

Напередодні Всесвітнього дня свободи преси (3 травня) Національна спілка журналістів України (НСЖУ) за поданням своїх регіональних організацій та редакційних колективів склала та оприлюднила список державних чиновників та власників медіа, які своїми діями чинять тиск на засоби масової інформації та порушують права журналістів на об’єктивне, неупереджене інформування суспільства.

Про це УНІАН повідомив голова Національної спілки журналістів України Ігор ЛУБЧЕНКО.

Перше місце у цьому списку посів народний депутат України Ян ТАБАЧНИК, який в ефірі програми "Честь имею пригласить" на телеканалі КРТ заявив, що журналісти – "це холуї, що обслуговують своїх хазяїнів… 85% журналістів у цій країні займаються цим".

Друге місце посів голова Білопільської районної ради на Сумщині Василь КУБРАК, який намагається звільнити редактора місцевої газети "Білопільщина". Це видання має найвищий в області тираж серед аналогічних видань, п’ять років працює з прибутком, а за останні три роки не отримала жодної копійки бюджетних коштів, редакція використовує лише гроші, зароблені власною господарською діяльністю. Незважаючи на рішення судів Сумської та Харківської областей, які визнали незаконними спроби перевірки місцевими органами КРУ фінансового стану редакції, голова райради В.КУБРАК прагне всіма засобами "дотиснути" редакцію та змінити редактора.

Третє місце посів голова Сахновщинської районної ради Харківської області Володимир ПРЯДКО, який, користуючись тим, що райрада є одним з співзасновників районної газети "Колос", фактично розпочав процедуру ліквідації юридичної особи – редакції, без рішення одного з співзасновників – трудового колективу.

Видавець англомовної газети "Kyiv Post" Мохаммад ЗАХУР посів четверте місце за звільнення Браяна БОННЕРА з посади головного редактора на підставі того, що той відмовився зняти з номера інтерв’ю з міністром аграрної політики і продовольства України.

До списку порушників прав журналістів також включено Слов’янського міського голову Донецької області Нелю ШТЕПУ. За її ініціативи депутати міськради ухвалили рішення, яке призвело до закриття у 2010 році міської комунальної газети "Наш Славянск". Публікувати регуляторні акти ради міський голова вирішила у приватній газеті оголошень, не провівши відповідних тендерних процедур, що межує з корупцією.

Шосте місце у списку посів заступник голови Роздільнянської районної ради Одеської області Віктор БАКЛАНОВ. Апеляційний суд Одеської області після трирічної тяганини поновив на посаді редактора районної газети "Вперед" Тетяну ХАМАРДЮК, але В.БАКЛАНОВ, який виконував обов’язки голови райради і останнім часом підписував газету, опублікував у ній повідомлення про крадіжку редакційної печатки. Але це виявилося суцільною брехнею. Працівникам прокуратури і міліції Т.ХАМАРДЮК пред’явила акт прийому – передачі печатки.

Наступним у списку порушників прав журналістів йде голова Кременецької районної ради Тернопільської області Андрій ГУСЛАВСЬКИЙ. На початку січня цього року райрада створила інформаційний центр "Діалог" у складі районної газети під такою ж назвою, радіо, телебачення (якого немає), видавництва (якого теж немає). Голова обласної організації НСЖУ Микола РОТМАН зустрічався з керівництвом райради, аби переконати їх не поєднувати непоєднувані структури. Але у блискавичному порядку директор приватної друкарні, якому доручили цю справу, написав статут (його тут же затвердили в райраді), зареєстрував цей інформцентр. Зчинився шалений тиск на редакцію газети, щоб вона ввійшла туди, зокрема, не підписували штатного розпису, вимагали скорочення кадрів, "опрацьовували" журналістів, звільнили редактора.

Останнє місце у "чорному списку" посіли голова Летичівської райдержадміністрації Марія ЛІТВІН та голова Летичівської районної ради (Хмельницька область) Віктор ТИМЧАК. Спочатку В.ТИМЧАК, ігноруючи думку редакційного колективу, одноосібно усунув з посади редактора "Летичівської газети" Володимира БОРИСОВА, а потім "провів" це рішення через сесію райради.

Голова райдержадміністрації Марія ЛІТВІН перевела чиновника РДА заступником редактора, який почав з того, що зробив ревізію редакційних комп’ютерів і всю наявну інформацію передав до держадміністрації, а працівникам редакції довелося писати пояснення з приводу деяких листів і матеріалів, знайдених у комп’ютері.

За вказівкою М.ЛІТВІН та В.ТИМЧАКА у редакції має відбутися "реструктуризація та оптимізація чисельності персоналу", повинні бути розроблені "посадові інструкції, що відповідають сучасним вимогам до журналістів", а також "приведений кваліфікаційний рівень працівників у відповідність до посадових інструкцій".

НСЖУ звертає увагу високопосадовців держави, правоохоронних органів, суддів на оприлюднені кричущі факти порушень Конституції і законів України, міжнародних зобов`язань, взятих Україною на себе.

НСЖУ планує передати цей список до Міжнародної федерації журналістів, Ради Європи, Європарламенту й інших структур, щоб там вирішували, чи запрошувати цих чиновників на різні міжнародні заходи, чи не пускати їх на свій поріг.