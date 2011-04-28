Литвин покликав на 55-річчя лише друзів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що на своє 55-річчя запросить лише друзів, а політиків не буде.

Про це він заявив в інтерв`ю «Комсомольской правде».

За словами В.ЛИТВИНА, ще напередодні свого дня народження він дзвонив деяким друзям, приятелям і співтоваришам. «Не люблю надсилати письмові запрошення або вітати листівками. Це віддає формалізмом. Краще наживо поспілкуватися з людиною... Хочу зібрати людей, з якими я колись вчився, працював, рідних, близьких, усіх, із ким йшов по життю», - сказав спікер. При цьому він зазначив, що «політиків не буде, принципово», оскільки їх не запрошує. «І думаю, полегшую їм цим життя. Якщо запросили, то не прийти ніби погано, а прийдеш - треба сидіти, слухати, посміхатися. Може, їм це й не треба», - сказав він.

Водночас, В.ЛИТВИН зізнався, що депутати-соратники, звичайно, ввечері будуть. «Є люди, яких навіть якщо не запросити, самі прийдуть. Це, як ви розумієте, справжні друзі. Тому краще наперед організувати цей процес. А взагалі-то я планував поїхати на свій день народження до Криму або за кордон... До Єрусалима дуже хотів. Але після операції на коліні необхідно щодня процедури робити, вправи», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР також зазначив, що до батьків у Житомирську область поїде на вихідні. «Батьки дуже погано почуваються, дається взнаки вік, і для них це буде додаткове навантаження. Краще потім до них поїду, в суботу», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, що йому найчастіше дарують, В.ЛИТВИН відзначив, що це, як правило, книги та алкоголь. «Алкоголь я вже переріс. А книги збираю. У мене їх тут багато. (Показує рукою на стелажі, столи). Тут, звичайно, творчий безлад із книгами, але нічого не втрачається. Рано чи пізно я знаходжу все, що мені треба», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня В.ЛИТВИН святкує своє 55-річчя.