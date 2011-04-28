Мери Полтавщини візьмуть на 9 травня червоні прапори в музеях

Міські голови Полтавської області підтримують рішення Верховної Ради вивішати 9 травня червоні прапори і будуть діставати їх зі старих запасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції мер Полтави Олександр МАМАЙ.

Він заявив, що не проти того, щоб раз на рік вшанувати червоними прапорами тих, хто воював. «Все моє дитинство пройшло під цим прапором. І в часи війни не звертали уваги на колір, а воювали за ідею, за свою Батьківщину. Це символ перемоги », - сказав А.МАМАЙ.

Також про підтримку рішення ВР вивішати 9 травня поруч із державним прапором червоний прапор Перемоги заявив мер Кременчука Олег БАБАЄВ. «Я завжди підтримую рішення вищого законодавчого органу. Моя особиста думка, що це - правильне рішення. Перемога була під одними прапорами. То чому їх потрібно приховувати? Це - історія. Хто відмовляється від своєї історії, той не виблискує великим розумом », - вважає О.БАБАЄВ.

Міські голови Полтавщини при цьому зазначили, що червоні прапори купуватися не будуть, а будуть взяті зі старих запасів, у музеях, а також у політичних партіях.