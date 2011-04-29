Генпрокуратура заявляє, що Тимошенко сама вигнала свого адвоката

У Генеральній прокуратурі заявляють, що колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні вкотре зірвала проведення необхідних слідчих дій у кримінальній справі, порушеній проти неї.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, «сьогодні Юлія ТИМОШЕНКО о 15 годині прибула до Головного управління з розслідування особливо важливих справ разом зі своїм захисником та заявила, що у подальшому від його послуг відмовляється, хто саме буде захищати її інтереси - повідомить пізніше». «Брати участь у слідчих діях без захисника ТИМОШЕНКО Ю.В. відмовилася», - говориться у повідомленні.

Як зазначили у Відділі зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури, «тим самим Юлія ТИМОШЕНКО вкотре зірвала проведення необхідних слідчих дій у справі, що безумовно свідчить про її намагання затягнути розслідування та перешкодити встановленню істини у справі».

У зв`язку з цим Генеральна прокуратура України ще раз нагадує Ю.ТИМОШЕНКО, «що стосовно неї обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд. Така поведінка обвинуваченої може призвести до зміни запобіжного заходу на більш суворий».

Ю.ТИМОШЕНКО викликано до Генеральної прокуратури України на 10 годину 3 травня 2011 року, повідомили у Відділі зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 квітня, Ю.ТИМОШЕНКО перед черговим відвідуванням Генеральної прокуратури, заявила журналістам, що знову прийшла до Генпрокуратури без захисника. «Мені Генеральна прокуратура відмовила у залученні захисника – я подавала клопотання і вибрала собі захисника Сергія ВЛАСЕНКА, це людина, яка компетентна, може працювати, але Генеральна прокуратура мені відмовила у захисті. Тому я сьогодні вимушена приходити без захисника», - пояснила екс-прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що сьогодні знову планує звернутися до слідчого з клопотанням про залучення С.ВЛАСЕНКА у якості захисника. «Як тільки мені дозволять мати мого захисника, якого я визначила – Сергія ВЛАСЕНКА, я буду ходити з адвокатом», - підкреслила вона.

Екс-прем’єр повідомила, що прийшла до Генеральної прокуратури на підставі усного запрошення, але повістки на допит їй не передавали. За її словами, Генеральна прокуратура сьогодні викликала її для слідчих дій у рамках розслідування кримінальної справи щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією в 2009 році.