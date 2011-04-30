Бойко: Янукович сказав, що нам подачки ніякі не потрібні
07:31, 30 квітня 2011Політика
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Про що не говорять на перемовинах з Росією
У ході газових переговорів між Україною і Росією не обговорюються питання розподілу територій.
Про це повідомив міністр палива і енергетики Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Інтер".
"На всіх переговорах по газу, і взагалі по чутливих питаннях, ми орієнтуємося і підтримуємо позицію президента, який сказав, що нам подачки ніякі не потрібні. Ми партнери, ми будемо будувати відносини, з усіма нашими колегами, як партнери", - цитує Українська правда.
"Жодні політичні поступки навіть не розглядаються. Позиція президента: у нас самодостатня країна, і ми впораємося самі з цими проблемами", - зазначив міністр.
Бойко підкреслив, що "ніяка Керченська протока, ніякі території навіть не звучать".
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