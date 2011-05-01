Комуністи йдуть Хрещатиком першотравневою ходою

Колона, в якій близько 5 тис. прихильників КПУ, рухається по Хрещатику до Європейської площі.

Як передає кореспондент УНІАН, очолюють колону народні депутати від фракції КПУ, зокрема, лідер фракції Петро СИМОНЕНКО, Ігор АЛЄКСЄЄВ, Олександр ГОЛУБ, а також ряд народних депутатів попередніх скликань – Олег ГРАЧОВ, Георгій БУЙКО, Георгій ПОНОМАРЕНКО.

Перед колоною крокують дівчата-барабанщиці.

Люди в колоні несуть прапори КПУ, а також повітряні кульки із символікою партії.

Біля пересувного лозунгу «Нас слушают, но не слышат», де є макет вуха, ідуть троє людей, в одного з яких заклеєний рот, в іншого – накладні пластикові вуха, а в третього – темні окуляри. У всіх трьох на спинах плакати з написом «Верховна Рада», «Кабінет міністрів», «Апарат Президента».

Також в колоні несуть лозунг «Поддерживаем братскую Белоруссию, Президента-патриота Лукашенко».

Крім того, в колоні є ще один пересувний плакат, на якому написано: «Украина капиталлистическая служит олигархам, а не народу».