КПУ оголосила збір підписів за проведення «народного референдуму»
Зокрема, про продаж землі
Лідер Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО заявив, що сьогодні КПУ починає збір підписів за проведення референдуму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер КПУ заявив на мітингу, присвяченому 1 травня, – Дню солідарності трудящих.
Він наголосив, що на «народний референдум» буде винесено ряд питань, і зокрема, про продаж землі.
«Ми звертаємося до народу - сказати ні торгівлі землею», - заявив П.СИМОНЕНКО.
За його словами, також на референдумі стоятиме питання про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Він також закликав сказати «ні» такій співпраці.
Також, за даними П.СИМОНЕНКА, на референдум виноситиметься питання про можливість вступу України в Митний союз і приєднання до Єдиного економічного простору. За його словами, також на референдумі ставитиметься питання про надання російській мові статусу державної.
На його думку, «переважна більшість скаже «так» з цього питання.
Лідер КПУ наголосив, що на референдум виноситимуться також питання про пенсійну реформу і про житлово-комунальні тарифи.
Він наголосив, що КПУ проти пенсійної реформи, яку сьогодні пропонують, і виступає за те, аби населення платило не більш як 10% сукупного доходу сім`ї за житлово-комунальні послуги.