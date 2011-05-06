Тимошенко у червоних прапорах на 9 травня побачила образу для ветеранів

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що закон про підняття червоних прапорів 9 травня ухвалено з метою нав’язування думки про нібито незначний внесок українців у перемогу в Другій світовій війні.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер партії "Батьківщина" заявила сьогодні на прес-конференції в Сумах.

"Прийняття цього закону є певним продовженням тих риторик, які останнім часом з`явилися, що українці нібито зовсім не учасники Перемоги в 1945 році, і що це інша країна перемагала, і це могло би бути зроблено і без українців. І коли прибирають з цього свята наш національний прапор – це ще раз підкреслює ту тезу, що Україна – ні при чому до цієї Великої Перемоги", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" підкреслила, що категорично не підтримує закон про обов’язкове вивішування 9 травня червоного прапора як копії прапора Перемоги.

Водночас вона визнає, що під час війни 1941-1945 років цей прапор був символом об’єднання всієї нації у боротьбі з ворогом. "Сьогодні це технологія роз`єднання, технологія розбрату, технологія відволікання уваги людей від тих проблем, які сьогодні штучно створені в їх житті – соціальних, проблем з роботою, з веденням бізнесу, з навчанням, з лікуванням", - зазначила лідер “Батьківщини”.

"Це дії, які не виховують патріотизм у молодого покоління, і дії, які ображають ветеранів, учасників бойових дій, дітей війни, ображають нашу національну гідність", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня цього року Верховна Рада 260 голосами підтримала внесення змін до закону "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги), якими передбачено підняття 9 травня копій прапора Перемоги на будинках, щоглах, флагштоках.