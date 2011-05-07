Кіровоградська обласна прокуратура вивісила червоний прапор

Вчора першою серед державних установ Кіровограда вивісила над будівлею червоний прапор поряд з державним жовто-блакитним обласна прокуратура.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласній організації ВО «Свобода».

Такий вчинок представників державної правоохоронної структури в обласному осередку партії вважають протиправним і аморальним.

Раніше голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН висловлював підтримку використання червоного прапора під час святкування Дня Перемоги.