Кіровоградська обласна прокуратура вивісила червоний прапор

14:29, 07 травня 2011
Політика
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Поряд з державним жовто-блакитним

Вчора першою серед державних установ Кіровограда вивісила над будівлею червоний прапор поряд з державним жовто-блакитним обласна прокуратура.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласній організації ВО «Свобода».

Такий вчинок представників державної правоохоронної структури в обласному осередку партії вважають протиправним і аморальним.

Раніше голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН висловлював підтримку використання червоного прапора під час святкування Дня Перемоги.

 

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