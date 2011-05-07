Кіровоградська обласна прокуратура вивісила червоний прапор
14:29, 07 травня 2011Політика
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Поряд з державним жовто-блакитним
Вчора першою серед державних установ Кіровограда вивісила над будівлею червоний прапор поряд з державним жовто-блакитним обласна прокуратура.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласній організації ВО «Свобода».
Такий вчинок представників державної правоохоронної структури в обласному осередку партії вважають протиправним і аморальним.
Раніше голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН висловлював підтримку використання червоного прапора під час святкування Дня Перемоги.
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