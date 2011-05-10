ГПУ: Тимошенко відмовилась від адвоката у справі про газові угоди

Генеральна прокуратура України заявляє, що лідер партії “Батьківщина”, колишня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмовилась запросити адвоката для надання юридичної допомоги у порушеній проти неї кримінальній справі щодо газових угод 2009 року.

Про це УНІАН повідомилиу Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Слідчим з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України сьогодні, 10 травня, прийнято рішення про допуск у кримінальній справі за обвинуваченням Юлії ТИМОШЕНКО як фахівця у галузі права народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА, зазначається у повідомленні.

Одночасно, з метою здійснення належного захисту, Ю.ТИМОШЕНКО роз`яснені вимоги ст. 47 Кримінально-процесуального кодексу України (Порядок запрошення і призначення захисника) та запропоновано визначитись і запросити адвоката для надання юридичної допомоги у забезпеченні прав на захист.

“Однак Ю.ТИМОШЕНКО від цієї пропозиції відмовилася. Тому слідчим згідно діючого закону України найближчим часом буде вирішено питання про призначення безоплатного адвоката, який має достатні процесуальні повноваження”, - наголосили у Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.